كنائس طرابلس والميناء أحيت يوم الجمعة العظيمة بالصلوات والزياحات

أحيت الأديرة والكنائس في ​طرابلس​ والميناء، يوم ​الجمعة العظيمة​، فأقيمت الصلوات والزياحات وسط حشود المؤمنين المتحلقين حول نعش المسيح، فقد ركز خادم كاتدرائية القديس جاورجيوس في منطقة الزاهرية في طرابلس الاب المتقدم في الكهنة جبرائيل ياكومي، خلال ترؤسه ​رتبة دفن المسيح​ في كنيسة مار جاورجيوس، على معاني المناسبة وإفتداء ​السيد المسيح​ ليخلص البشرية من الخطيئة، متغلبا على الموت بقيامته من بين الأموات.

وبعد ​الصلاة​ أقيم زياح حول الكاتدارئية بنعش المسيح المزين بالطيب والورد والأزهار، وسط الصلوات وعلى وقع ترتيلة "اليوم علق على خشبة"، ومن ثم تبارك المؤمنون من المصلوب.