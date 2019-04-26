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كنائس طرابلس والميناء أحيت يوم الجمعة العظيمة بالصلوات والزياحات

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أحيت الأديرة والكنائس في ​طرابلس​ والميناء، يوم ​الجمعة العظيمة​، فأقيمت الصلوات والزياحات وسط حشود المؤمنين المتحلقين حول نعش المسيح، فقد ركز خادم كاتدرائية القديس جاورجيوس في منطقة الزاهرية في طرابلس الاب المتقدم في الكهنة جبرائيل ياكومي، خلال ترؤسه ​رتبة دفن المسيح​ في كنيسة مار جاورجيوس، على معاني المناسبة وإفتداء ​السيد المسيح​ ليخلص البشرية من الخطيئة، متغلبا على الموت بقيامته من بين الأموات.

وبعد ​الصلاة​ أقيم زياح حول الكاتدارئية بنعش المسيح المزين بالطيب والورد والأزهار، وسط الصلوات وعلى وقع ترتيلة "اليوم علق على خشبة"، ومن ثم تبارك المؤمنون من المصلوب.

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