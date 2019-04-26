كنائس طرابلس والميناء أحيت يوم الجمعة العظيمة بالصلوات والزياحات

أحيت الأديرة والكنائس في طرابلس والميناء، يوم الجمعة العظيمة، فأقيمت الصلوات والزياحات وسط حشود المؤمنين المتحلقين حول نعش المسيح، فقد ركز خادم كاتدرائية القديس جاورجيوس في منطقة الزاهرية في طرابلس الاب المتقدم في الكهنة جبرائيل ياكومي، خلال ترؤسه رتبة دفن المسيح في كنيسة مار جاورجيوس، على معاني المناسبة وإفتداء السيد المسيح ليخلص البشرية من الخطيئة، متغلبا على الموت بقيامته من بين الأموات.
وبعد الصلاة أقيم زياح حول الكاتدارئية بنعش المسيح المزين بالطيب والورد والأزهار، وسط الصلوات وعلى وقع ترتيلة "اليوم علق على خشبة"، ومن ثم تبارك المؤمنون من المصلوب.
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