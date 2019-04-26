النشرة:هدوء حذر بعين الحلوة وإتصالات لإحتواء تداعيات اغتيال "أبو الكل"

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا بأن الهدوء الحذر يسود ​مخيم عين الحلوة​ بعد اغتيال احد عناصر الامن الوطني الفلسطيني محمد نزيه خليل الملقب "ابو الكل" في حي حطين، وذلك على وقع اتصالات تقوم بها بعض القوى الفلسطينية لاحتواء التدعيات السلبية.

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