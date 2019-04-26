أعلن المدير العام للطيران المدني في ​مطار بيروت الدولي​ ​محمد شهاب الدين​، أن المدير التجاري للشركة المصرية العالمية للطيران UJ محمد حامد، اتصل به وأبلغه "أن السيد محمد بركات، وهو صاحب شركة سياحية، لم يلتزم بدفع مستحقات الشركة، مما دفع بالشركة المصرية إلى الغاء كل رحلاتها من ​شرم الشيخ​ إلى لبنان"، لذلك طلب شهاب الدين "من المواطنين المسافرين على متن طائرات هذه الشركة أخذ العلم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شهاب الدين: تبلغنا من مصر إلغاء رحلات شركة سياحية لبنانية من شرم الشيخ إلى بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.