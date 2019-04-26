النشرة: تجدد اطلاق النار في مخيم عين الحلوة

افاد مراسل "النشرة" في صيدا عن تجدد اطلاق النار في ​مخيم عين الحلوة​ احتجاجا على اغتيال احد عناصر الامن الوطني الفلسطيني محمد نزيه خليل الملقب "ابو الكل"، فيما أقفلت ذووه واقاربه الطريق الرئيسي في بستان القدس لجهة الشارع الفوقاني واحرقوا الاطارات المطاطية.

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