اطلاق نار كثيف في مخيم شاتيلا قبيل تشييع جثمان جمال الطويل

أفادت معلومات صحافية عن إطلاق نار كثيف في مخيم شاتيلا قبيل تشييع جثمان جمال الطويل، الذي قضى ليلا اثناء محاولة امن الدولة اعتقاله.
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