اطلاق نار كثيف في مخيم شاتيلا قبيل تشييع جثمان جمال الطويل

أفادت معلومات صحافية عن ​إطلاق نار​ كثيف في ​مخيم شاتيلا​ قبيل تشييع جثمان جمال الطويل، الذي قضى ليلا اثناء محاولة ​امن الدولة​ اعتقاله.

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