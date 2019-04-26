أفادت وكالة "​رويترز​" للأنباء عن إغلاق محطة سانت بانكراس لمترو الأنفاق في كينغز كروس في العاصمة البريطانية لندن بسبب إنذار ب​اندلاع حريق​. من جانبها، أعلنت شرطة النقل البريطانية أن إنذار الحريق في كينغز كروس ناتج عن مشكلة فنية في قطار على ما يعتقد ولا يوجد ما يدعو للقلق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق محطة سانت بانكراس لمترو الأنفاق في كينغز كروس في لندن بسبب إنذار باندلاع حريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.