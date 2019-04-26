ترامب: تواصلت مع "أوبك" وطلبت منها خفض أسعار النفط

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أنه تواصل مع منظمة "أوبك" وطلب منها خفض أسعار النفط. من جهة ثانية، أعرب الرئيس الأميركي عن تقديره لتصريحات الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ بخصوص ​كوريا الشمالية​. وكان بوتين​، في ختام لقائه مع الزعيم الكوري الشمالي ​كيم جونغ اون​ في أول قمة بينهما لتعزيز "العلاقات التاريخية" بين البلدين، قد أشار الى ان ​كوريا الشمالية​ بحاجة لضمانات لأمنها وسيادتها. ورأى انه يجب القيام بأولى خطوات تعزيز الثقة في إطار عملية نزع ​السلاح​ الذري لبيونغ يانغ​.

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