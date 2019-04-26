النشرة: تعليق يافطة "لا اهلا ولا سهلا" لأشرف ريفي في سعدنايل

افاد مراسل "​النشرة​" ان ​بلدة سعدنايل​ شهدت توترا بعد تعليق يافطة كتب فيها "لا اهلا ولا سهلا" موجهة للوزير السابق ​اشرف ريفي​ الذي يزور البلدة لرعاية حفل توقيع كتاب "لغز الجنود الثلاث" ل​زياد الحمصي​ الذي أدين سابقا بجرم التعامل مع ​إسرائيل​. وكان ريفي قد كتب "المقدمة" لهذا الكتاب.

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