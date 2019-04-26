الشرطة الاسترالية: شاب يعتدي على صحفيين أثناء تغطيتهما لمشروع يميني

أشارت ​الشرطة​ الأسترالية إلى أن "شابًا عمره 19 عامًا هاجم صحفيين أثناء تغطيتهما لمشروع يميني "مثير للجدل" بقيادة السيناتور الأسترالي فريزر أنينغ الذي أدلى بتصريحات "مثيرة للجدل" بشأن هجوم نيوززيلندا الذي استهدف مسجدي في مدينة كريست شيرش، حينها ألقى السيناتور باللوم على موجة ​المهاجرين​.

وأظهرت لقطات فيديو مصورة الشاب وهو يوجه لكمات قوية لصحافي. وأكّدت الشرطة أن النزال بدأ بعد أن أدلى الرجل المعتدي الذي لم يكشف عن اسمه بتعليقات وشتائم وتهديدات لصحفية في كرونولا، على بعد 30.5 كم جنوب سيدني.