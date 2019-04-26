وكالة "بلومبرغ": ترامب أعطى حفتر الضوء الأخضر للزحف على طرابلس

نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أعرب أثناء الاتصال الهاتفي الأخير مع قائد ​الجيش الليبي​ ​خليفة حفتر​ عن دعمه لزحف الجيش على ​طرابلس​".

وأكد مسؤولان مطلعان للوكالة أن "الاتصال بين ترامب وحفتر جرى بعد استقبال الرئيس الأميركي نظيره المصري ​عبد الفتاح السيسي​ الذي حث سيد البيت الأبيض على دعم حفتر".

ونقلت الوكالة عن ثلاثة دبلوماسيين تأكيدهم أن الاتصال الذي جرى سابقًا مع مستشار الأمن القومي في الإدارة الأميركية ​جون بولتون​ "ترك انطباعًا لدى حفتر بأن ​الولايات المتحدة​ تعطيه الضوء الأخضر لتقدم قواته على طرابلس".

وأشارت الوكالة إلى أن "موقف ترامب الجديد يعكس تغيرًا دراماتيكيًا في نهج الإدارة الأميركية، وخاصة أنه جاء بعد أيام من تصريح وزير الخارجية ​مايك بومبيو​ بأن الولايات المتحدة تعارض هجوم قوات حفتر على طرابلس، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، ولا تملك البلاد أي حل عسكري".