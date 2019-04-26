نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعرب أثناء الاتصال الهاتفي الأخير مع قائد الجيش الليبي خليفة حفتر عن دعمه لزحف الجيش على طرابلس".
وأكد مسؤولان مطلعان للوكالة أن "الاتصال بين ترامب وحفتر جرى بعد استقبال الرئيس الأميركي نظيره المصري عبد الفتاح السيسي الذي حث سيد البيت الأبيض على دعم حفتر".
ونقلت الوكالة عن ثلاثة دبلوماسيين تأكيدهم أن الاتصال الذي جرى سابقًا مع مستشار الأمن القومي في الإدارة الأميركية جون بولتون "ترك انطباعًا لدى حفتر بأن الولايات المتحدة تعطيه الضوء الأخضر لتقدم قواته على طرابلس".
وأشارت الوكالة إلى أن "موقف ترامب الجديد يعكس تغيرًا دراماتيكيًا في نهج الإدارة الأميركية، وخاصة أنه جاء بعد أيام من تصريح وزير الخارجية مايك بومبيو بأن الولايات المتحدة تعارض هجوم قوات حفتر على طرابلس، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، ولا تملك البلاد أي حل عسكري".
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة "بلومبرغ": ترامب أعطى حفتر الضوء الأخضر للزحف على طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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