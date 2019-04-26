وزير مجري: مستاؤون من تلاعب الاتحاد الأوروبي بتركيا بمفاوضات العضوية

أكد وزير الخارجية ​المجر​ي ​بيتر زيجارتو​ أن "المجر تكن الاحترام الكبير ل​تركيا​ وشعبها ورئيسها، وإنها مستاءة من تلاعب ​الاتحاد الأوروبي​ ب​أنقرة​ في مفاوضات ضمها إلى صفوفها، واصفا الأمر بأنه "قلة احترام"، مشيداً بـ"العلاقات الثنائية بين بلاده وتركيا، القائمة على الصداقة، والشراكة الاستراتيجية، والازدهار الاقتصادي".

وأفاد بأن "علاقات الصداقة المتينة نابعة من علاقة الصداقة بين الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، ورئيس الوزراء المجري ​فيكتور أوربان​، فضلا عن علاقة الأخير الشخصية بنظيره التركي ​مولود جاويش أوغلو​"، مشيراً إلى أن "تركيا والمجر ترتبطان بعلاقة شراكة استراتيجية كونهما حليفان في حلف "الناتو".