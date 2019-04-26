اعتقال 115 عسكرياً في تركيا لعلاقتهم المفترضة مع فتح الله غولن

اعتقلت ​السلطات التركية​ 115 عنصرا في القوات المسلحة وكانت لا تزال تبحث عن 95 آخرين لعلاقتهم المفترضة مع الداعية ​فتح الله غولن​، الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط للانقلاب الفاشل في 2016، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وأشارت الوكالة إلى أن بين الذين تشتبه بهم النيابة العامة في اسطنبول 112 جنديا من سلاح البر و29 من سلاح الجو و50 من البحرية و14 من الدرك و5 من قيادة خفر السواحل.

وأعلن مكتب المدعي العام اصدار مذكرات توقيف بحق 41 من أنصار غولن المفترضين.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن النيابة العامة في اسطنبول قولها إن حركة غولن "هي المنظمة الارهابية التي تطرح أكبر تهديد للنظام الدستوري" في البلاد.