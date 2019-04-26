سكاي نيوز: الأمن السريلانكي عثر على مستودع لتصنيع القنابل في منزل داهمه

كشفت قناة "سكاي نيوز" أن "​قوات الأمن​ السريلانكية عثرت على مستودع لتصنيع القنابل في منزل قامت بمداهمته في منطقة سامانتوري"، مشيرة إلى أنه "وقع إطلاق نار متبادل بين ​الشرطة​ السريلانكية ومجموعة من المسلحين خلال عملية المداهمة في العاصمة ​كولومبو​".

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