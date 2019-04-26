الاتحاد الأوروبي واليابان أكدا دعمهما الاتفاق النووي الإيراني

أكد ​الاتحاد الأوروبي​ و​اليابان​ دعمهما المشترك للاتفاق النووي ال​إيران​ي رغم الضغوط المتزايدة من ​الولايات المتحدة​ على إيران، مشددّدين على "الالتزام بالإسهام المشترك في دفع السلام والاستقرار الدوليين بناء علي حكم القانون ومن خلال التشاور والتنسيق بشكل مكثف".

موقف ​أوروبا​ واليابان جاء خلال القمة الـ26 بين الاتحاد الأوروبي واليابان التي عقدت في ​بروكسل​ أمس الخميس، حيث اجتمع رئيس ​المفوضية الأوروبية​ ​جان كلود يونكر​ ورئيس المجلس الأوروبي ​دونالد توسك​ مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

وكانت إيران قد وقعت الاتفاق النووي مع ​روسيا​ والصين وفرنسا وألمانيا و​بريطانيا​ والولايات المتحدة عام 2015 بعد جولة مفاوضات طويلة لكن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ انسحب منه في العام الماضي خلافًا لالتزامات بلاده.

وكانت الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارًا من يوم 7 آب الماضي، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا)، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في أيار الماضي.

والحزمة الثانية من هذه العقوبات بدأت اعتبارا من يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، وتشمل قطاع الطاقة بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام والتي لها علاقة ببنك إيران المركزي.