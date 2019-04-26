الصليب الأحمر يسهل نقل 7 أطفال إلى ذويهم في صنعاء

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، بصفتها وسيطًا محايدًا، تسهيلها نقل سبعة أطفال يمنيين من محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، إلى العاصمة صنعاء وسط البلاد عبر سيئون، بعد أسرهم من قبل قوات التحالف العربي.

وكانت قوات التحالف العربي قد سلمت الحكومة اليمنية، في التاسع من نيسان الجاري، سبعة أطفال يمنيين أُسروا أثناء المواجهات العسكرية مع جماعة "أنصار الله" في عدد من جبهات القتال الحدودية مع السعودية.