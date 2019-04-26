الأمن العراقي: القوات الأميركية قتلت شرطيًا وجرحت اثنين

ذكرت خلية الإعلام الأمني الحكومية في ​العراق​ أن "​القوات الأميركية​ قتلت شرطيًا في قوات ​الشرطة​ الاتحادية وجرحت اثنين آخرين من الفوج الأول باللواء الحادي عشر في الشرطة الاتحادية، خلال شن طائرات التحالف عملية لإسناد قطعات جهاز ​مكافحة الإرهاب​ أثناء عملية إنزال في قرية الدب التابعة لناحية الرياض في قضاء الحويجة ب​محافظة كركوك​".

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