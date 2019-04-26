سيريلانكا / بعد إستقالة وزير الدفاع، إستقالة قائد الشرطة على إثر تفجيرات الكنائس

وكالات- إستقال قائد شرطة سريلانكا على إثر إعتداءات عيد الفصح الأحد الفارط التي أسفرت عن مصرع 253 شخصا في هذه الجزيرة الواقعة جنوب آسيا، كما أعلن الجمعة رئيس الجمهورية مايثريبالا سيريسينا.
وقال الرئيس خلال لقاء مع الإعلام إن "المفتش العام للشرطة قد إستقال"، علما وأن قائد الشرطة بوجيت جاياسوندارا هو ثاني مسؤول سريلانكي رفيع يغادر منصبه جراء إخفاق السلطات في تفادي الهجمات، وذلك بعد استقالة وزير الدفاع أمس الخميس.
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