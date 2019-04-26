حاول دخول القصر الجمهوري.. مصرع محام مصري قفز من الطابق الثاني بالمحكمة‎

لقي محام مصري مصرعه، مساء يوم الخميس، عقب التحقيق معه في النيابة الأميرية بمنطقة الزيتون بالعاصمة المصرية القاهرة، وتم إخطار مدير أمن القاهرة بالواقعة، والذي انتقل لمحل البلاغ.
وتلقى مدير أمن القاهرة، بلاغًا من مباحث قسم شرطة الزيتون، يفيد بتلقيه إشارة من الخدمات الأمنية المعنية بتأمين محكمة الأميرية، يفيد بإلقاء مواطن لنفسه من شرفة المحكمة.
وبحسب التحقيقات تبين أن الجثة لمحام يُدعى “ علي . ا“ وهو في العقد الرابع من العمر، وتم ضبطه حديثًا أثناء محاولته دخول القصر الجمهوري، وأنه يعاني من اضطرابات نفسيه، وعقب التحقيق معه غافل القوات الأمنية محاولًا الهرب حتى تمكن من القفز من الطابق الثاني فسقط على رأسه ولقي مصرعه.
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