واشنطن تحذر رعاياها في سريلانكا من هجمات إرهابية محتملة

حذرت السفارة الأمريكية في سريلانكا، رعاياها الموجودين هناك من هجمات إرهابية محتملة، وحثتهم على الابتعاد عن دور العبادة والأماكن المزدحمة.

وطالبت السفارة، في بيان نشرته عبر حسابها على “تويتر”، الخميس، مواطنيها بـ “الابتعاد عن دور العبادة والتجمعات خلال عطلة نهاية الأسبوع، خوفا من حدوث هجمات إرهابية محتملة”.

وأشارت إلى أنها تلقت تحذيرات من السلطات السريلانكية باحتمال وقوع هجمات إرهابية جديدة بين 26 ـ 28 افريل الجاري.