مقتل 5 من عناصر تنظيم داعش شرق أفغانستان

لقي 5 من عناصر تنظيم داعش مصرعهم في اشتباكات وقعت مع القوات الخاصة الأفغانية في إقليم نانجرهار الشرقي.
وذكر المتحدث باسم حاكم الإقليم، عطا الله خوجياني، في تصريحأوردته وكالة أنباء (خامة-برس) الأفغانية:" أن القوات الخاصة التابعة لمديرية الأمن الوطني نفذت عملية لها مساء أمس الأول في الإقليم
كما أضاف أن القوات الخاصة الأفغانية كانت تتطلع إلى إلقاء القبض على عناصر داعش عند إطلاق النار عليهم خلال تنفيذ العملية.
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