مقتل 5 من عناصر تنظيم داعش شرق أفغانستان

لقي 5 من عناصر تنظيم داعش مصرعهم في اشتباكات وقعت مع القوات الخاصة الأفغانية في إقليم نانجرهار الشرقي.

وذكر المتحدث باسم حاكم الإقليم، عطا الله خوجياني، في تصريح

أوردته وكالة أنباء (خامة-برس) الأفغانية:" أن القوات الخاصة التابعة لمديرية الأمن الوطني نفذت عملية لها مساء أمس الأول في الإقليمالشرقي، مما أسفر عن مقتل 5 من مُسلحي داعش وتدمير عدد من الأسلحة والذخيرة أثناء العملية".



كما أضاف أن القوات الخاصة الأفغانية كانت تتطلع إلى إلقاء القبض على عناصر داعش عند إطلاق النار عليهم خلال تنفيذ العملية.