الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تعتبر أوروبا ساحة حرب نووية

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن الولايات المتحدة ترى في أوروبا ساحة لمعركة يمكن فيها استخدام الأسلحة النووية، وفقا لسيناريو كارثي للقارة بأكملها.

وقال الدبلوماسي الروسي في مؤتمر صحفي في موسكو اليوم : "تعتزم الولايات المتحدة نشر قنابل نووية جديدة في أوروبا ذات قوة متباينة ودقة أكبر. ونعتقد أن الأسلحة النووية ذات الخصائص المشابهة تشكل سلاح دمار شامل في ساحة المعركة. وهذا يعني أن

الولايات المتحدة تخفض عمدا عتبة الحظر المرعي على عدم استخدام الأسلحة النووية، مما يزيد من خطر وقوع نزاع نووي مع عواقب كارثية".

وأكد ريابكوف، أن روسيا تلقت من الولايات المتحدة توضيحات حول أسباب النشر المؤقت لنظام "ثاد" الصاروخي في رومانيا وتقوم بدراستها.

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وقال: "نعم لقد حصلنا على حجم معين من المعلومات والإيضاحات حول أسباب النشر

المؤقت لمنظومة (ثاد) خلال فترة القيام بإجراءات معينة في موقع الدرع الصاروخي، وأخذنا هذه المعلومات في الاعتبار وندرسها".

وقال النائب الأول لرئيس العمليات المركزية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الفريق فيكتور بوزنخير أمس الخميس، إن الدول التي نشرت أنظمة دفاع صاروخي أمريكية على أراضيها سوف تصبح أهدافا رئيسية للرد، وهي تخاطر أيضا بأن تصبح مناطق ملوثة إشعاعيا.

ويمكن لمنظومة "ثاد" اعتراض صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، وتعتمد نظرية عملها على تحقيق إصابة مباشرة للهدف المعادي وتدميره، وهو ما يطلق عليه نظرية "هيت تو كيل".