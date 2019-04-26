شاهد.. مصرع شاب وفتاة في حادث سير مروع بالسعودية

وقع مساء أمس حادث وراح ضحيته شاب وفتاة؛ حيث تعرضت سيارة لانقلاب على أحد الطرق بالمحافظة وكانت تُقِل على متنها شابين شقيقين وفتاةً مجهولة الهوية.

وبحسب المعلومات؛ فإن الشقيقين كانا قادمين من الطائف وبرفقتهما فتاة مجهولة الهوية من خارج المنطقة، قبل أن يتعرضوا لحادث انقلاب

سيارتهم على طريق وادي العرج بمحافظة أضم..

وأشارت المصادر إلى استدعاء صاحب السيارة المسجلة باسمه التي كانت بحوزة الشابين، لأخذ إفادته والتحقيق معه.

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ولا تزال الجهات المعنية في محافظة أضم تُجري تحقيقاتها حول الحادث وملابساته؛ فيما

تم إيداع جثماني الفتاة والشاب بثلاجة الموتى بمستشفى أضم، وتحويل الشاب الآخر إلى إحدى مستشفيات جدة لتلقي العلاج.

وكانت الجهات المعنية في محافظة "أضم" قد باشرت حادث انقلاب سيارة من نوع "جيب ربع" تُقِل على متنها ثلاثة أشخاص، اتضح أنهم شابان شقيقان وفتاةٌ مجهولة الهوية، مساء أمس على طريق وادي العرج، نَتَج عنه وفاة شاب وفتاة وإصابة آخر.



