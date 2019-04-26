رئيس سريلانكا ينفي إبلاغه بمعلومات عن احتمال وقوع هجمات وشيكة

نفى الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا، اليوم الجمعة، أن تكون قيادات الدفاع والشرطة أبلغته بمعلومات أشارت إلى احتمال وقوع هجمات وشيكة. وقال إن الشرطة تبحث عن 140 شخصاً نفذوا هجمات على كنائس وفنادق في عيد الفصح المسيحي وأوقعت 253 قتيلاً. ويعتقد أن لمنفذي الهجمات صلات بتنظيم داعش الإرهابي. اقرأ أيضاً... سلطات سريلانكا تخفض حصيلة ضحايا التفجيرات إلى 253 شخصاً وأضاف قائلا للصحفيين إن شبانا سريلانكيين كانوا على صلة بالتنظيم المتشدد منذ عام . وألقى الرئيس باللائمة أيضاً على حكومة رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ في إضعاف نظام المخابرات بتركيزها على مقاضاة عسكريين فيما يتعلق بمزاعم ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الأهلية التي استمرت عشر سنوات مع الانفصاليين التاميل.

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