كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السلطات التركية تعتقل 115 عسكرياً لعلاقتهم بغولن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقلت السلطات التركية 115 عنصراً في القوات المسلحة اليوم الجمعة، وكانت لا تزال تبحث عن 95 آخرين لعلاقتهم المفترضة مع الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط للانقلاب الفاشل في 2016 كما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول".

وقالت الوكالة، إن بين الذين تشتبه بهم النيابة العامة في إسطنبول 112 جندياً من سلاح البر، و29 من سلاح الجو، و50 من البحرية، و14 من الدرك، و5 من قيادة خفر السواحل.

ويشتبه بأنهم يتعاطفون مع حركة غولن التي تصفها أنقرة بـ"المجموعة الإرهابية".

ويتهم الرئيس رجب طيب أردوغان غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ حوالى 20 عاماً بأنه العقل المدبر للانقلاب الفاشل في يوليو 2016. لكن غولن يرفض هذه الاتهامات.

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وأعلن مكتب المدعي العام الجمعة، إصدار مذكرات توقيف بحق 41 من أنصار غولن المفترضين.

ومنذ الانقلاب الفاشل تطارد السلطات دون هوادة مناصري غولن وأطلقت حملة تطهير غير مسبوقة في تاريخ تركيا المعاصر. وتم اعتقال 55 ألف شخص وإقالة 140 ألفاً من وظائفهم.

وبعد 3 سنوات على محاولة الانقلاب، ما تزال التوقيفات مستمرة أسبوعياً.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن النيابة العامة في إسطنبول قولها اليوم الجمعة، إن حركة غولن "هي المنظمة الإرهابية التي تطرح أكبر تهديد للنظام الدستوري" في البلاد.