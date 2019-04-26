كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 20 حوثياً في معارك مع الجيش اليمني بالضالع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل 20 عنصرا حوثيا وأصيب 10، الخميس، في معارك مع الجيش اليمني بمحافظة الضالع، جنوبي البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع اليمنية أن معارك عنيفة اندلعت في جبهة العود شمالي محافظة الضالع، عقب محاولة عناصر حوثية التسلل باتجاه مواقع الجيش في منطقة "بيت الشرجي" بمديرية قعطبة.

ووفقا للمصدر، فقد تمكنت قوات الجيش الوطني من إحباط محاولة التسلل الحوثية الفاشلة، وإجبارها على الفرار باتجاه منطقة بيت "الشوكي".