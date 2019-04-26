كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: كانت هناك محاولة انقلاب ضدى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنّ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، هجوماً على اثنين من مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي، اللذين تم فصلهما من تحقيق مولر، واصفا الرسائل النصية المرسلة بينهما دليلا على "انقلاب".

وفي مقابلة يوم الخميس، عبر ترامب عن غضبه من الوكلاء ليزا بيج، وبيتر سترزوك، اللذين بعثوا برسائل لمناقشة أشخاصًا داخل الإدارة يمكنهم "تطوير علاقاتهم المحتملة".

وقال ترامب لشون هانيتي في مكالمة هاتفية على قناة فوكس نيوز: "كانوا يحاولون التسلل إلى الإدارة.. حقاً، إنه انقلاب، إنه التجسس.. من الصعب تصديق ما الذي كان سيحدث فى هذا البلد".

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وتابع: "أعتقد أنها أكبر بكثير من فضيحة "وتر جيت"، وأعتقد أنها ربما تكون أكبر فضيحة في التاريخ السياسي في هذا البلد، وربما خارجها".

وكان سترزوك، عميل سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي، جزءًا لا يتجزأ من التحقيق الذي أجراه المستشار الخاص روبرت مولر في روسيا حتى فصله من منصبه في الصيف الماضي.

وشارك هو ومحام مكتب التحقيقات الفيدرالي ليزا بيج، عشيقته في ذلك الوقت، رسائل نصية مشهورة تشير إلى أن التحقيق كان "بوليصة تأمين" ضد الفرصة غير المرجحة للفوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية لعام 2016.

قال ترامب إن بيج و سترزوك "كانا رجال شرطة قذرين و" أشخاص مرضى "وادعى" كانت هذه محاولة للإطاحة بحكومة الولايات المتحدة ".