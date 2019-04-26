كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب ينفي تسليم كوريا الشمالية مليوني دولار مقابل "الرعاية" الطبية لسجين أمريكى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، صباح اليوم الجمعة في تغريدة أن إدارته دفعت لكوريا الشمالية مبلغ فدية في عام 2017 لإطلاق سراح "أوتو وارمبير" السجين الأمريكي الذي تعرض لمرض قاتل بعد اعتقاله في الدولة الشيوعية.

ومع ذلك، لم يتطرق الرئيس الأمريكى إلى تقرير مفاده أن كوريا الشمالية سلمت مبعوثًا من وزارة الخارجية فاتورة بقيمة مليوني دولار لرعاية وارمبير، على أن يكون مفهوما أن الولايات المتحدة ستدفعها في وقت لاحق.

وكتب ترامب يوم الجمعة "أنّه لم يتم دفع أية أموال لكوريا الشمالية مقابل أوتو وارمبير، وليس مليوني دولار، ولا أي شيء آخر"، كما انتقد سلفه لموافقته على إطلاق سراح 5 إلى 1 من السجناء كشرط لإطلاق سراح طالبان من الرقيب السابق بالجيش.

واشتكى "بو برجدال" في عام 2014، من صفقة منفصلة شهدت دفع تعويضات من 10 أرقام لإيران في إطلاق سراح الأمريكيين غير المحتجزين في طهران.

Advertisements

"وقال ترامب :"هذه ليست إدارة أوباما التي دفعت 1.8 مليار دولار لأربعة رهائن، أو أفرجت عن خمسة رهائن إرهابيين، الذين سرعان ما عادوا إلى المعركة ، من أجل إطلاق سراح الخائن بيرجدال!".

وخلص تقرير لصحيفة واشنطن بوست اليوم الخميس، إلى أن الإدارة وافقت على سداد رسوم بيونج يانج لرعاية وارمبير.

ونقل ترامب عن "كبير مفاوضي الرهائن" الأمريكي الذي لم يكشف عن اسمه في تغريدة ثانية لدعم ادعائه بأنه لم يدفع فدية مقابل "وورمبير".