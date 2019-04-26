اعتداءات سريلانكا.. 1,5 مليار دولار خسائر السياحة

أعلنت وزارة المالية في سريلانكا، أن اعتداءات أحد الفصح، قد تكلف القطاع السياحي في البلاد خسائر قد تصل إلى 1,5 مليار دولار هذا العام.

وقال وزير المالية مانغالا ساماراويرا في مؤتمر صحافي، اليوم الجمعة، إن “السياحة ستكون القطاع الاقتصادي الأكثر تضررا”، مضيفا “نتوقع انخفاضا بنسبة 30% للوافدين وهذا يساوي خسائر بنحو 1,5 مليار دولار”.

وعرفت هذه الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا المشهورة بشواطئها وطبيعتها الخضراء عاما قياسيا للسياحة في 2018، مع وفود 2,33 مليون سائح إليها.

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وكانت تأمل في تحقيق أرباح من هذا القطاع بقيمة 5 مليار في 2019، مقابل 4,4 مليار في 2018.

وهاجم انتحاريون الأحد كنائس للاقلية المسيحية وفنادق فخمة، في اعتداءات أسفرت عن مقتل 253 شخصا، وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية الهجمات.

واستنادا إلى حالات مشابهة سابقة، كما فرنسا وبلجيكا واسبانيا وتونس التي شهدت هجمات، قد ر ساماراويرا أن القطاع يمكن أن يعود إلى وضعه الطبيعي خلال عامين.