إصدار 16 مليون بطاقة بنكية.. وهذه المدن الأكثر تجهيزا بالشبابيك الإلكترونية

عرف عدد البطاقات البنكية، الصادرة عن البنوك المغربية، ارتفاعا كبيرا وصل إلى حدود نهاية الربع الأول من السنة الجارية، 15 مليونا، و537 بطاقة بزيادة، بلغت 82 في المائة.

وحسب تقرير مركز النقديات، فإن نشاط الأداء عرف، عبر الّأنترنيت، تطورا، بلغ 41 في المائة، فيما يخص حجم المعاملات، خصوصا في مجال الدفع لدى شركات الطيران، والخدمات الحكومية.

وأشار التقرير نفسه إلى أنه فيما يخص المدن الأكثر تجهيزا، فإن مدينة الدارالبيضاء تتصدر الترتيب بـ 1477 شباك، تليها العاصمة الإدارية الرباط، بـ 578، ثم مدينة مراكش بـ569، وبعدها طنجة بـ414 شباكا.

وحققت البطاقات البنكية خلال الربع الأول من العام الجاري، مليون عملية سحب بمبلغ إجمالي وصل 1.3 مليار درهم، فيما وصل إجمالي معاملات الأداء عبر أجهزة الصرف الآلي 176 مليون درهم.