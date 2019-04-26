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وضع أطباء القطاع العام بجهة بني ملال خنيفرة، صباح اليوم الجمعة، استقالة جماعية على مكتب المدير الجهوي للصحة الجهة.
وبرر الأطباء المنضوون تحت لواء النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، طلبهم ب”الأوضاع الكارثية والمحبطة التي يعيشها قطاع الصحة، والتي لا تستجيب للشروط العلمية المعمول بها”.
وأضاف الأطباء، في نفس الطلب، أنهم “وصلوا إلى قناعة تامة بأن هذا الوضع السيء لا يساعدهم في أداء مهامهم كما يجب”.
وأشار الأطباء، أيضا، إلى أن الخدمات المقدمة للمواطنين “لا ترقى لتطلعاتهم، وأنهم أصبحوا الشماعة التي يعلق عليها المسؤولين فشل القطاع”.
كانت هذه تفاصيل خبر الاستقالات الجماعية للأطباء متواصلة..132 طبيبا يغادرون المستشفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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