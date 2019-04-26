الاستقالات الجماعية للأطباء متواصلة..132 طبيبا يغادرون المستشفيات

وضع أطباء القطاع العام بجهة بني ملال خنيفرة، صباح اليوم الجمعة، استقالة جماعية على مكتب المدير الجهوي للصحة الجهة.

وبرر الأطباء المنضوون تحت لواء النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، طلبهم ب”الأوضاع الكارثية والمحبطة التي يعيشها قطاع الصحة، والتي لا تستجيب للشروط العلمية المعمول بها”.

وأضاف الأطباء، في نفس الطلب، أنهم “وصلوا إلى قناعة تامة بأن هذا الوضع السيء لا يساعدهم في أداء مهامهم كما يجب”.

وأشار الأطباء، أيضا، إلى أن الخدمات المقدمة للمواطنين “لا ترقى لتطلعاتهم، وأنهم أصبحوا الشماعة التي يعلق عليها المسؤولين فشل القطاع”.