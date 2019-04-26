عملية مثيرة وغريبة.. شقيقان يسرقان سيارة إسعاف بمكناس!

مثل أمام المحكمة الابتدائية بمكناس، صباح أمس الخميس، شقيقان توبعت بتهمة سرقة عجيبة، حيث قاما بسرقة سيارة إسعاف.

وكشفت مصادر “اليوم 24″، أن شقيقين قاما بسرقة سيارة إسعاف، تابعة لإحدى الشركات الخاصة، من أمام مستشفى محمد الخامس، مستغلين إنشغال السائق بإدخال أحد المرضى للمستشفى، فسرقوا سيارة الإسعاف ولادوا بالفرار إلى وجهة مجهولة.

وأضاف المصدر ذاته، أن العناصر الأمنية تمكنت بعد عدة تحريات، من اعتقال الشقيقين مساء الاثنين الماضي، وحجز سيارة الإسعاف التي ظلت بحوزتهما لأزيد من أسبوع.

هذا وتم تقديم المتهمين، أمام أنظار النيابة العامة، بتهمة السرقة، وتم إحالتهما على السجن المحلي بمكناس، بعد اعترافهما بالمنسوب إليهما، في انتظار انعقاد أولى جلسات محاكمتهما في سرقة وصفت بالغريبة.