السياحة في سريلانكا تسجّل خسائر فادحة بعد "أحد الفصح"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرّحت وزارة المالية في سريلانكا أن اعتداءات "أحد الفصح" قد تكلّف القطاع السياحي في البلاد خسائر تصل إلى 1.5 مليار دولار هذا العام.

وكشف وزير المالية مانغالا ساماراويرا في مؤتمر صحافي أن "السياحة ستكون (القطاع الاقتصادي) الأكثر تضررا"، مضيفا "نتوقع انخفاضا بنسبة 30 في المئة للوافدين وهذا يساوي خسائر بنحو 1.5 مليار دولار".

وتعرف هذه الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا المشهورة بشواطئها وطبيعتها الخضراء، والتي كان لها عاما قياسيا للسياحة في 2018 مع وفود 2.33 مليون سائح إليها. وكانت تأمل في تحقيق أرباح من هذا القطاع بقيمة 5 مليار في 2019، مقابل 4.4 مليار في 2018.

وهاجم انتحاريون الأحد الفائت كنائس وفنادق فخمة، في اعتداءات أسفرت عن مقتل 253 شخصا، وتبنى تنظيم "داعش" الهجمات.

وبالاستناد إلى حالات مشابهة سابقة، كما فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وتونس التي شهدت هجمات، قدّر ساماراويرا أن القطاع يمكن أن يعود إلى وضعه الطبيعي خلال عامين.

وأضاف الوزير "عادةً، البلدان التي عانت من هجمات منفصلة على طريقة داعش عادت فيها الحركة السياسية إلى طبيعتها خلال عامين، من حيث معالجة المشاكل الجذرية وتنفيذ الإجراءات الأمنية".

وطلبت بريطانيا وهولندا ودول أخرى من مواطنيها تجنّب الذهاب إلى سريلانكا ومغادرة من هم فيها.

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وأضافت أستراليا الجمعة إن من "المحتمل" وقوع اعتداءات أخرى في سريلانكا، فيما يستمرّ تعقب المشتبه فيهم المرتبطين بالاعتداءات.

ومن المقرر أن يرحل مئات الهولنديين المتواجدين حاليا في سريلانكا إلى بلدهم "خلال الأيام المقبلة"، كما أعلن صندوق ضمان ناشط في مجال السياحة.

وطلبت باريس من الفرنسيين الحد من تحركاتهم في العاصمة كولومبو، كما الابتعاد عن أماكن العبادة والتجمعات في كافة أنحاء الجزيرة.

وبداية العام مشجعة للسياحة في سريلانكا حيث ارتفع عدد الوافدين إليها بنسبة 4.6 في المئة في عام، أي بنحو 760 ألف سائح، في الربع الأول من عام 2019.

وبسبب الوضع الأمني، علقت سريلانكا برنامج منح تأشيرات دخول يهدف إلى زيادة الزيارات في المواسم الضعيفة، ومن المقرر تطبيق هذا القرار بدءا من 1 أيار/ مايو ولستة أشهر.

وأغلب السياح الذين يزورون سريلانكا هم من الهند المجاورة تليها بريطانيا القوة الاستعمارية السابقة ثم الصين.