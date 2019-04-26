الاحتلال يعتدي على المتظاهرين في بلعين وكفر قدوم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتدت قوّات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، الجمعة، على المتظاهرين في قريتي بلعين وكفر قدوم الأسبوعيّتين في الضفة الغربيّة المحتلة.

ففي بلعين، أسفرت اعتداءات الاحتلال عن إصابة عدد المتظاهرين في المظاهرة التي انطلقت عقب صلاة الجمعة، من وسط القرية وصولا إلى بوابة جدار الفصل العنصري الجديد في منطقة أبو ليمون.

وأفادت مصادر محلية في القرية بأن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت، ووابلا من الغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة، ولاحقوهم بين حقول الزيتون، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق الشديد.

وشارك في المسيرة، التي دعت إليها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين، أهالي القرية ومتضامنون أجانب، وفاءً للقدس والمقدسات.

ورفع المشاركون في المسيرة العلم الفلسطيني، وجابوا شوارع القرية، مردّدين الهتافات الداعية إلى الوحدة الوطنية، ومقاومة الاحتلال، وإطلاق سراح جميع الأسرى، والحرية لفلسطين، وعودة جميع اللاجئين إلى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها.

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وفي كفر قدوم،أصيب شاب بقنبلة غاز في ظهره أثناء مشاركته في المظاهرة المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 15 عاما لصالح مستوطني "كدوميم".

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في القرية، مراد إشتيوي، بأن عددا كبيرا من جنود الاحتلال هاجموا المسيرة فور انطلاقها، وأطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين، ما أدى إلى إصابة أحد الشبان بقنبلة غاز في الظهر عولج ميدانيا في مركز إسعاف القرية.

وأكد إشتيوي أنّ الشبان أفشلوا كمينا نصبه جنود الاحتلال داخل أحد منازل الأهالي، وتصدوا لهم بالحجارة وأجبروهم على التراجع دون اعتقالات.

وانطلقت المسيرة بمشاركة المئات من أبناء القرية، وعدد من المتضامنين الأجانب.