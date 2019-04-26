وفاة والد سالا الأرجنتيني حزنًا على ابنه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي هوراسيو سالا والد اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا الذي لقي حتفه في حادث تحطم طائرته الصغيرة في 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، بسبب أزمة قلبية حادة أصابته صباح اليوم الجمعة، عن عمر 58 عاما.

وأفاد عمدة قرية بروغريسو شمال بوينوس أيرس خوليو مولر قائلا "تلقيت اتصالا من زوجة هوراسيو في الخامسة صباح اليوم. كان الأطباء قد وصلوا إلى المكان. لم يتمكن من تخطي آثار وفاة ابنه".

وكانت عائلة سالا في حداد بعد رحيل ابنها إيميليانو عن عمر يناهز الـ28 عاما، المنتقل من نانت الفرنسي إلى كارديف سيتي الإنكليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وتوفي إيميليانو في الرحلة التي كانت تقله من نانت إلى كادريف إثر تحطم طائرته فوق مياه بحر المانش.

وعثرت وحدات البحث والإنقاذ على جثة سالا بعد أسبوعين من فقدان الطائرة على عمق 67 مترا.