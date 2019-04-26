"ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي": طبّعت بالأولى وغالطت بالثانية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أغضب منشور لصفحة قناة "ناشينونال جيوغرافيك أبو ظبي" على فيسبوك العرب والفلسطينيين من المهتمين بمتابعة القناة المختصة بالعلوم والتكنولوجيا والحياة البريّة.

إذ نشرت صفحة القناة الإماراتية منشورًا استخدمت فيه وصف "إسرائيلية" لبريّة الخليل الفلسطينية (المعروفة أيضًا بصحراء يهودا)، وذلك ضمن حديثها عن المكان حيث يعيش حيوان تيس الجبل النوبي.

ولكن متابعي الصفحة وآخرين علقوا وصف الصحراء بالإسرائيلية، ورأوا أنه عملية استمرارية لحالة التطبيع التي بدأتها عدد من الدول العربية على المستوى الرسمي وبعض الشخصيات المؤثرة والمشاهير.

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وبعدما تجاوز التفاعل، خلال حالة الغضب التي اكتظت بها الصفحة، الـ 30 ألف تعليق خلال 14 ساعة من النشر، حذفت المنشور واستبدلته في اسم مغلوط أيضًا وهو "صحراء عين جدي" بدلًا من التسمية الإسرائيلية "جوديان".

فيما ختمت منشورها بشكر لمتابعيها على "حسن ملاحظتهم".

ومن الجدير بالذكر أن بريّة الخليل هي المنطقة الصحراوية التي تتحدث عنها "ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي" على أنها أرض محتلة إسرائيليًا منذ عام 1967، هي السفوح الشرقية لهضبة الخليل، المطلة على البحر الميت وغور الأردن.