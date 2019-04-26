انت الان تتابع تفاصيل خبر تركيا.. أوامر جديدة باعتقال 210 أشخاص من الجيش لصلتهم بـ"غولن" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 26 أبريل 2019 04:25 مساءً - قال مكتب المدعي العام في اسطنبول، اليوم الجمعة، إنه أمر بإلقاء القبض على 210 من أفراد الجيش للاشتباه في صلتهم بشبكة رجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير انقلاب فاشل عام 2016.

وذكر المكتب أن المشتبه بهم من القوات الجوية والبحرية والبرية، فضلاً عن خفر السواحل، من بينهم خمسة برتبة كولونيل وسبعة برتبة لفتنانت كولونيل و14 ميجر و33 برتبة كابتن.

وقال مكتب المدعي العام، إنه يعتقد أن عدد أنصار كولن، الذين لم يتم رصدهم بعد داخل الجيش أكبر ممن شاركوا في محاولة الانقلاب، مضيفاً أن الشبكة ما زالت تشكل أكبر تهديد على النظام الدستوري في تركيا، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

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وقال الإدعاء إنه جرى رصد أفراد الجيش المطلوبين يوم الجمعة، عن طريق الاستماع لتسجيلات محادثات أجريت عبر هواتف عامة في أنحاء البلاد.

وكانت وكالة "الأناضول"، قالت في وقت سابق، إن مكتب المدعي العام في أنقرة، أمر باحتجاز 41 شخصاً يعتقد أنهم أعضاء في الشبكة، وحصولهم على أسئلة اختبار التحاق بكلية شرطة في عام 2009 لمساعدة أفراد الشبكة على الالتحاق بالشرطة.

وتقول تركيا إن شبكة كولن اخترقت الجيش والقضاء ومؤسسات الدولة.

وسجنت السلطات التركية أكثر من 77000 شخص، في انتظار المحاكمة منذ الانقلاب وما زالت الاعتقالات واسعة النطاق تجري بصورة منتظمة، كما فصلت أو أوقفت عن العمل 15 ألفاً من موظفي الحكومة ورجال الجيش.