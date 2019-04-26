شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن معسكرات حوثية لتدريب مرتزقين أفارقة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
ذكرت مصادر، أن هناك ثلاثة معسكرات تدريب لمرتزقين أفارقة تديرها ميليشيا الحوثي الانقلابية في مدينة الحديدة.
وأضافت المصادر وفقاً لموقع المشهد اليمني، أن الميليشيات أسست ثلاثة معسكرات بالحديدة لتدريب مرتزقة أفارقة مستفيدة من الهدنة، واتفاق ستوكهولم، وعدم تعرضهم لقصف طيران التحالف العربي”.
ولفتت إلى أن هناك معسكراً تدريبياً في منطقة دير عيسى بمديرية باجل، ومعسكر في منطقة المراوعة تحديداً في مزرعة المدعو علي الحالي، ومعسكر آخر في القاعدة البحرية شمال المدينة.
وأشارت إلى أن الحوثيين يقومون بالاستعانة بالمرتزقة الأفارقة في حربهم ضد قوات العمالقة من أجل تعويض النقص في العنصر البشري.
وشددت على أن الحوثيين يستغلون موجة التوافد الكبيرة للاجئين الأفارقة، ويقومون باستقطاب العديد منهم براتب يصل إلى 1000 دولار أمريكي شهرياً.
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