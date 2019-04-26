رئيس أساقفة سريلانكا: منفذو الهجمات لا يمثلون الإسلام ولا نلقي اللوم على المسلمين

اعتبر رئيس أساقفة سريلانكا الكاردينال مالكولم رانجيث، الجمعة، منفذي الهجمات في البلاد بأنهم لا يمثلون الإسلام، فيما أكد أن الأساقفة لا يلقون اللوم على المسلمين في سريلانكا.
ونقلت "قناة الجزيرة" عن رانجيث قوله، إنه "لم يتم إعلامنا بأي تحذيرات أمنية مسبقا لكي نتمكن من أخذ احتياطاتنا".
وأضاف أن "الأجهزة الرسمية ألقت اللوم على أطراف أخرى بشأن مسؤولية التقصير الأمني"، مؤكداً أن "منفذي الهجمات لا يمثلون الإسلام ونحن لا نلقي اللوم على المسلمين في سريلانكا".
وأشار إلى أن "خطاب الكراهية لا يمكن تجريمه ومعاقبته وفقا للقوانين الحالية في البلاد"، مبيناً أنه "تمت دعوة الكهنة لتوجيه الشباب المسيحيين في البلاد إلى عدم توخي العنف".
وكان أكثر من 290 شخصاً قد لقوا مصرعهم وأصيب 500 آخرون في سلسلة تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا يوم الاحد الماضي.
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