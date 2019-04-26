مقتل وإصابة 7 في انفجار مصنع غربي تركيا

لقي 3 أشخاص مصرعهم، ,وأصيب 4 آخرون بجروح خطيرة، بحسب تقديرات أولية، الجمعة، في انفجارات شهدتها إحدى المناطق الصناعية بولاية بورصة، غربي تركيا.







ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني شفق" المقربة من الحكومة أن الانفجارات وقعت بأحد المصانع الواقعة داخل منطقة صناعية في قضاء "يلدريم" التابع لولاية بورصة، ما أسفر عن مصرع 3 عمال، وإصابة 4 آخرين.





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ولم تقدم الصحيفة أية معلومات حول أسباب الانفجارات، مكتفية بالإشارة إلى أن الأسباب ما زالت مجهولة حتى الآن.



