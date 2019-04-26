إخلاء محطتين لقطارات الأنفاق في لندن بسبب إنذار حريق

قالت شرطة النقل البريطانية، إنها أخلت محطتي سانت بانكراس ويوستون لقطارات الأنفاق في لندن، اليوم الجمعة، بعدما تسببت مشكلة فنية بأحد القطارات في إطلاق إنذار حريق.

وقالت متحدثة باسم شرطة النقل، إن إنذار الحريق ناتج عن مشكلة فنية في قطار، ولا يوجد ما يدعو للقلق، مضيفة أنه سيتم فتح المحطتين في أقرب وقت.