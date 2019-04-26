الان تتابع مسلمو سريلانكا يتحدون مناشدات ويصلون الجمعة داعين للسلام والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عندما انطلق الأذان لصلاة الجمعة وتردد صداه في شوارع كولومبو الحزينة رأي جموع المصلين المتوجهين إلى المسجد ذي القبة الذهبية في عاصمة سريلانكا ما لم يروه من قبل.. جنود مسلحون بالبنادق الهجومية انتشروا خارج المسجد لتأمينه.

وشددت السلطات، إجراءات الأمن في المدينة الساحلية منذ وقعت سلسلة تفجيرات انتحارية منسقة استهدفت كنائس وفنادق فاخرة في عيد القيامة يوم الأحد أسفرت عن 253 قتيلا وكان لها وقع الصدمة في

الدولة الجزيرة التي تعيش في هدوء نسبي منذ عقد من الزمان.

وتم نشر قرابة عشرة آلاف جندي في الدولة الواقعة في المحيط الهندي لتنفيذ عمليات تفتيش وتأمين دور العبادة.

ومن قبل تسببت المخاوف من اندلاع أعمال عنف طائفية بهدف الانتقام في نزوح مسلمين عن ديارهم تحسبا لوقوع تفجيرات ووسط إجراءات وحملات أمنية.

لكن مئات المسلمين تحدوا مناشدات الحكومة لهم بأن يلزموا ديارهم وتوجهوا إلى المسجد الموجود بين شوارع جانبية قائلين إنهم يوجهون دعوة عبر صلاتهم إلى أتباع جميع الديانات للمساعدة في عودة السلام إلى سريلانكا.

Advertisements

وبينما يحث الجنود المصلين المتمهلين على إسراع الخطي ويستخدمون كلابا بوليسية في تأمين الطرقات قال رئيس الحق، 28 عاما، ويعمل مندوب مبيعات “شيء محزن جدا”.

وأضاف: “نعمل مع مسيحيين وبوذيين وهندوس، إن الخطر يهددنا جميعا بعد ما فعلته هذه القلة من الناس بهذه البلاد الجميلة”.

ومزقت تفجيرات يوم الأحد، الهدوء النسبي الذي تعيش فيه سريلانكا التي تسكنها أغلبية بوذية منذ انتهاء حرب أهلية ضد الانفصاليين التاميل الذين غلب عليهم الهندوس قبل عشر سنوات.

وعدد سكان سريلانكا، 22 مليون نسمة بينهم أقليات مسلمة ومسيحية وهندوسية.

ويعيش المسلمون والمسيحيون جنبا إلى جنب في سلام على الرغم من التوترات بين هاتين الطائفتين في كثير من بقاع العالم.