ترامب: أميركا لم تدفع أموالا مقابل استعادة وارمبير

جدة - عمرو شويل نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة أن تكون بلاده دفعت أموالا لكوريا الشمالية عندما طلبت الإفراج عن الطالب الأميركي أوتو وارمبير الذي عاد إلى الولايات المتحدة في غيبوبة.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي عبر “تويتر”: “لم تدفع أية أموال لكوريا الشمالية، لأوتو وارمبير، لا مليوني دولار ولا أي شيء آخر. هذه ليست أداره أوباما التي دفعت مليار و800 مليون دولار لأربعه رهائن”.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أمس الخميس أن ترامب وافق على سداد فاتورة بمبلغ مليوني دولار مقدمة من كوريا الشمالية لتغطية تكاليف رعاية الطالب الجامعي الذي توفي بعد فترة وجيزة من عودته للولايات المتحدة بعد 17 شهرا قضاها في السجن في كوريا الشمالية.