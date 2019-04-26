الصحة السودانية تعلن حصيلة قتلى الإحتجاجات ضد البشير

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الجمعة، أن 53 شخصا قتلوا في البلاد منذ اندلاع الاحتجاجات على حكم الرئيس المعزول، عمر البشير، قبل نحو 5 أشهر، وفق ما أورد مراسلنا.
وبحسب وسائل إعلام عربية، فإن المدير العام للوزارة في ولاية العاصمة الخرطوم، بابكر علي، أعلن أن القتلى يتوزعون على الخرطوم وبعض ولايات السودان التي استقبلت المشارح منها 40 حالة وفاة، فيما توفيت 13 حالة أثناء تلقي العلاج.
وقال علي إن العدد الكلي للإصابات جراء الاحتجاجات، في الفترة من ديسمبر 2018 إلى أبريل الجاري، بلغ 7343 إصابة لأسباب مختلفة.
ولفت إلى أن 1491 طبيبا شاركوا في الإضراب الجزئي فيما واصل 413 طبيبا الإضراب بنسبة 2 بالمئة من العدد الكلي للكوادر بالولاية البالغ 20297 كادرا في شتى الفئات، فيما أضرب 128طبيبا في المرافق الخاصة.
وأضاف "لم يشعر المواطنون بالإضراب حيث أن نسبة العمل في العيادات المحولة 93 بالمئة وفي تنفيذ العمليات المبرمجة 89 بالمئة".
واندلعت الاحتجاجات بالسودان في البداية بسبب ارتفاع الأسعار ونقص السيولة النقدية، لكنها تطورت إلى احتجاجات مناهضة لحكم الرئيس البشير المستمر منذ 30 عاما، وأدت إلى تدخل الجيش الذي عزل الرئيس في وقت سابق من أبريل الجاري.
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