بعثة المنتخب الوطني للخماسي الحديث تتوجه إلى إسبانيا برئاسة رئيس الإتحاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت مطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة، بعثة المنتخب الوطني للخماسي الحديث متجهة إلي إسبانيا، للمشاركة في البطولة الدولية برئاسة المهندس شريف العريان رئيس الإتحاد المصري للخماسي الحديث. Advertisements واستضافت مصر فبراير الماضي فاعليات بطولة كأس العالم للخماسي الحديث بمشاركة 31 دولـة هـى: الأرجنتين وأستراليا والنمسـا والبحرين وبيلاروسيا وبلغـاريـا وكندا والتشـيك وفنلندا وفرنسـا وجورجيا وألمـانيـا وإنجلتـرا والمجــر وأيرلندا وأمريكـا وإيطـاليـا واليـابــان وكازخسـتان وكوريا ولاتفيـا وليتـوانيـا وبـولنـدا وروسـيا وصربيا وجنـوب أفريقيـا وإسبانيا وتركيا وأوكرانيـا والمكسيك، بالإضـافـة إلـى مصـر الدولـة المنظمـة، بعـدد 85 لاعـبا و74 لاعبـة و93 إداريا ومـدربا.

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