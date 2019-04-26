كتب: محمد بركات
قال مصدر أمنى بوزارة الداخلية، إن الأجهزة في حالة استنفار تام ومتواصل على مدار الأيام المقبلة لتأمين الكنائس ودور العبادة المسيحية، مع اقتراب احتفالات عيدي القيامة والربيع (شم النسيم) يومى 28 و29 أبريل الجاري.
وأوضح المصدر أنه تم تكثيف الخدمات في محيط الكنائس والتى تشمل فرض كردون أمني أمام معظم كنائس الجمهورية، حيث تم الدفع بفرق من خبراء المفرقعات لإجراء عمليات تمشيط دورية، فضلاً عن رفع أي سيارات أو مخلفات في محيط دور العبادة.
وأضاف أنه تم تمديد منع الإجازات والراحات لجميع...
كانت هذه تفاصيل خبر "الداخلية" تواصل الاستنفار لتأمين أعياد الربيع والقيامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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