تفاصيل لقاء الرئيس السيسى ونظيرة الروسي فلاديمير بوتين فى قمة ثنائية ببكين على هامش منتدى "الحزام والطريق"

كتب: أحمد أبوعقيل

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قمة مباحثات هامة مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين على هامش مشاركتهما فى منتدى مبادرة الحزام والطريق فى العاصمة الصينية بكين.

وناقش السيسي وبوتين العديد من الملفات الهامة خلال اللقاء المرتقب، وفى مقدمتها الحرب الليبية ضد الإرهاب، بخلاف مناقشة سبل تعزيز التعاون التجارى والاقتصادى بين القاهرة وموسكو.

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى على نجاح عملية الاستفتاء الأخيرة على تعديل الدستور والمشاركة العريضة من جموع الشعب المصرى الأمر الذى يمهد لاستمرار عملية التنمية والبناء فى مصر فى مناخ من الاستقرار والأمن.

وأشار الرئيس الروسى بتطور العلاقات الروسية المصرية، والنمو المطرد لتبادل البلدين التجاري.

وخلال اللقاء - الذى أبرزته الصحف الروسية - قال الرئيس بوتين، إن علاقات روسيا ومصر تتطور اليوم بقوة ووصف مصر بالشريك الموثوق لبلاده.

وذكّر بوتين، أن البلدين احتفلا العام الماضي بمرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما وأضاف: "نحن نعمل على تطوير علاقتنا اليوم وبحيوية بالغة للغاية... مصر وبلا أدنى شك، شريك موثوق لروسيا على الساحة الدولية وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص".

وتابع: "اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي الموقعة خلال زيارة الرئيس السيسى إلى روسيا في أكتوبر الماضي، تتيح لنا الارتقاء بعلاقات البلدين إلى مستوى جديد".

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وأضاف: "نحن ننسق جهودنا على الساحة الدولية وفي هذا الصدد، أود أن أشكركم على موافقتكم لتصبحوا معنا الرئيس المشارك لقمة روسيا إفريقيا الأولى، التي ستعقد في أكتوبر من هذا العام".

وأشار الرئيس بوتين، إلى أن حجم التجارة بين البلدين ينمو باطّراد وأنه ارتفع العام الماضي بنسبة 14٪، ووصل إلى 8 مليارات دولار، وفي الفترة من يناير إلى فبراير حقق زيادة إضافية قدرها 25%.

وأكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتن علي الأهمية التي يوليها لاستمرار التنسيق والتشاور مع الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وكذا تقديره لدور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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