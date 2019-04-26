خارجية كازاخستان: سيتم عقد الاجتماع المقبل بشأن سوريا قبل حزيران المقبل

أعلنت ​وزارة الخارجية​ الكازاخستانية أنه "سيتم عقد الاجتماع المقبل بشأن ​سوريا​ قبل حزيران المقبل"، مشيرةً إلى أن "الجولة الحالية من مفاوضات استانا لن تشهد اتفاقاً على اللجنة الدستورية السورية".

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