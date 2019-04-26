كشفت خلية الإعلام الأمني العراقي عن "شبكة أنفاق وممرات يستخدمها تنظيم داعش للتخفي من طائرات الاستطلاع والتنقل في جنوب محافظة كركوك، شمالي العراق"، مشيرة إلى أن "قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقية عثرت عليها في المحور الجنوبي لوادي الشاي، في عملية نوعية انطلقت يوم أمس".
وأضافت الخلية أنه "توجد بين هذه الأنفاق ممرات مائية منظمة بنيت من قبل النظام العراقي السابق الذي كان يترأسه صدام حسين، وهي خاصة لتصريف المياه، يستغلها التنظيم للتنقل وليصل الدعم بين مجموعاته".
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن العراقي يكشف عن ممرات يستعملها داعش أنشأها نظام صدام حسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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