الحشد الشعبي يعلن مقتل قيادي في تنظيم "داعش" وسط العراق

أعلنت قوات ​الحشد الشعبي​ في ​العراق​ أن " ​اللواء​ 43 بالحشد قتل المسؤول الأمني لولاية شمال بغداد في ​تنظيم داعش​"، وأصاب عددًا من عناصر التنظيم التي كانت ترافق المسؤول الأمني بقصف صاروخي عقب رصد تحركاتهم بالكاميرات الحرارية في ​محافظة صلاح الدين​ وسط البلاد".

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