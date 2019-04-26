الصحة السودانية: 53 قتيلًا و734 جريحًا منذ كانون الأول حتى نيسان

أعلن مدير عام ​وزارة الصحة​ بولاية الخرطوم في ​السودان​ بابكر محمد علي أن "عدد ضحايا الاحتجاجات في العاصمة وبقية الولايات منذ كانون الأول الماضي وحتى نيسان الحالي، بلغ 53 قتيلًا و734 جريحًا إصاباتهم متفاوتة"، مشيرًا إلى أن "البرادات استقبلت 40 قتيلًا، و13 حالة وفاة أخرى حدثت أثناء تلقي العلاج".

وذكر محمد علي أن "عدد الأطباء الذين شاركوا في الإضراب الجزئي بلغ 1491 طبيبًا"، موضحًا أن "المواطيون لم يشعروا بالإضراب، حيث أن نسبة العمل في العيادات المحولة بلغت 93% وفي تنفيذ العمليات المبرمجة 89%".